Joshua Kimmich sahalardan 3 ay uzak kalacak

ALMAN milli takımının ve Bayern Münih'in temel direklerinden Joshua Kimmich 2020 yılında artık hiç bir maça çıkamayacak. Sağ dizininde dış menüsküs teşhisi konan 25 yaşındaki Kimmich'in acil ameliyat olması gerekiyor. Alman milli takımının Teknik Direktörü Joachim Löw, cuma günü açıkladığı aday kadroda yer verdiği Kimmich'i kadrodan çıkarmak zorunda kaldı. Löw'ün oyun taktiğinin kilit isimlerinden olan Kimmich, cumartesi akşamı Dortmund ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde ve muayenede yıldız futbolcunun 2020 yılında ne kendi ne de milli takım forması giymesinin mümkün olmadığı açıklandı.

Alman milli takımı Çek, İspanya ve Ukrayna ile milli maçlar oynayacak. Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçına çıkacak olan Panzerler, İspanya ve Ukrayna ile ise Uluslar Ligi Grup karşılaşmaları oynayacak. Löw sakatlığı nedeniyle Suat Serdar'ı da aday kadroya çağırmamıştı. 60 yaşındaki teknik adam, Kovid-19 salgınına yakalanan ve yeniden antrenmanlara başlayan Emre Can ile testi önce pozitif çıkan, ancak sonra yanlış sonuç olduğu açıklanan Niklas Süle'yi de kadroya çağırmamıştı.