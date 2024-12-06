Obeziteye karşı ‘Mounjaro’ geliyor!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 11:29
İngiltere’de ‘Mounjaro’ adlı yeni bir zayıflama ilacının, mart ayından itibaren diyet ve egzersizin yanı sıra kullanılmaya başlanacağı açıklandı. Bu ilacın, vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan ve obeziteyle bağlantılı en az bir sağlık sorunu bulunan kişilerde uygulanacağı belirtiliyor.
UZMANLAR, bu kritere uyan kişi sayısının İngiltere’de yaklaşık 3.4 milyon olduğunu hesaplıyor. Bu nüfusun tamamına ilacın ulaşmasının ise yaklaşık 12 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Vücut kitle endeksi, kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir ölçü olarak biliniyor. Örneğin 85 kilogram ağırlığında ve 1 metre 80 santimetre uzunluğundaki bir bireyin vücut kitle endeksi, 85/ (1.8x1.8) hesabıyla, 26.2 olarak bulunuyor. İngiltere’de kamu yayıncısı BBC’nin haberine göre, ilacın kullanımına onay veren kurumun başındaki Prof. Jonathan Benger, mevcut tablonun birçok kişiyi beklemek zorunda bırakabileceği uyarısını yaptı. Prof. Benger, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yoğunluk nedeniyle hizmetlerinin aksaması riskini alamayacaklarını, bu nedenle ilacın uzun bir süreye yayılarak sunulacağını söyledi. Mounjaro adlı ilaç ilk olarak hastanelerin kilo verme bölümlerinde hizmet alan kişilere sunulacak. Haziran ayından sonra ise diğer kişilere ilacın dağıtılmasına başlanacak.KİLOLAR GERİ ALINABİLECEK UYARISI
İlaçla birlikte uygulanacak diyetin ve egzersizin hangi sağlık kuruluşu tarafından yönetilip denetleneceği hakkında ise soru işaretleri giderilmiş değil. Eli Lilly adlı ilaç şirketinin ürettiği Mounjaro ilacının etken maddesi olan tirzapatid, tokluk hissini artırarak kişinin daha az yemek
yemesini sağlıyor. İlacın denemelerine katılan hastalar, ortalama olarak toplam kilolarının beşte birini vermeyi başardı. İlacın özel olarak satın alınabileceği de açıklandı. İlacı sağlık kuruluşlarından edinebilmek için obezite bağlantılı en az bir hastalığa sahip olmak gerekiyor. Bu hastalıklar arasında tip-2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları da var. İngiltere’de ilk üç yılda yaklaşık 220 bin hastanın ilaçtan yararlanacağı tahmin ediliyor. İlaç, haftalık enjeksiyonlarla veriliyor. Uzmanlar, ilacı kullanmayı bırakanların, verdikleri kiloları geri alabilecekleri uyarısını yapıyor.