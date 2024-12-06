Obeziteye karşı ‘Mounjaro’ geliyor!

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UZMANLAR, bu kritere uyan kişi sayısının İngiltere’de yaklaşık 3.4 milyon olduğunu hesaplıyor. Bu nüfusun tamamına ilacın ulaşmasının ise yaklaşık 12 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Vücut kitle endeksi, kişinin ağırlığının boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir ölçü olarak biliniyor. Örneğin 85 kilogram ağırlığında ve 1 metre 80 santimetre uzunluğundaki bir bireyin vücut kitle endeksi, 85/ (1.8x1.8) hesabıyla, 26.2 olarak bulunuyor. İngiltere’de kamu yayıncısı BBC’nin haberine göre, ilacın kullanımına onay veren kurumun başındaki Prof. Jonathan Benger, mevcut tablonun birçok kişiyi beklemek zorunda bırakabileceği uyarısını yaptı. Prof. Benger, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının yoğunluk nedeniyle hizmetlerinin aksaması riskini alamayacaklarını, bu nedenle ilacın uzun bir süreye yayılarak sunulacağını söyledi. Mounjaro adlı ilaç ilk olarak hastanelerin kilo verme bölümlerinde hizmet alan kişilere sunulacak. Haziran ayından sonra ise diğer kişilere ilacın dağıtılmasına başlanacak.