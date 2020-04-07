Oberhausen Türk Birliği’nden hastahanelere 2 bin maske!

ALMANYA’nın Oberhausen şehrindeki Oberhausen Türk Birliği, federal hükümetin uzmanların tavsiyesi üzerine Kovid-19 salgınının yayılmaması için maske takma önerisi üzerine harekete geçip maske üretimine başladı. Dernek üyesi ev kadınlarına dört terzi atölyesinin de destek verdiği açıklandı. Oberhausen Türk Birliği Başkanı Metin Şenocak, bu projeyi de sosyal faliyetleri kapsamında başlatıklarını ve hedefledikleri 2 bin maskeyi en kısa sürede tamamlayıp hastanelere teslim edeceklerini belirtti.

‘FİKİR KIZIMDAN ÇIKTI’

Maske üretme fikrinin jinekolog olan kızından geldiğini ifade eden Metin Şenocak, “Zor günler geçiriyoruz. Dernek olarak bir şeyler yapalım istiyorduk. Maske üretimi de düşüncelerimiz arasındaydı. Kızım ve eşimle sohbet ederken kızım, ‘Baba biz dahi maske olmamasından muayenehanede maskesiz çalışıyoruz’ demesinin üzerine süreci hızlandırdık. Oberhausen ve çevresindeki hastanelere telefon açarak maske ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Hastanelerden gelen yanıtlar sonrası başka şehirlerde de şubesi olan bir hastanemizle irtibata geçerek planladığımız aksiyona başladık. Projemizin hayata geçirilmesinde dernek üyesi ev hanımlarımızın yanı sıra dört terzi atölyesi de bize yardımcı oldu. Evlerdeki dikiş makinalarıyla maske üretmek çok zor onun için Duisburg’dan Livan, Oberhausen şehrinden Metin Tokatçı, Özlem Erdiz ve Essen şehrinden Canan Durmaz gibi terzi atölyeleri de projemize destek verdi. Maskeler hastanelere tamamen ücretsiz olarak veriliyor. İlk etapta bin 500’ün üzerinde maske hazırlanmış durumda. Böyle bir hizmeti gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Kumaşların bir kısmı hastanelerden gelirken, üyelerimiz de kumaş temininin yanı sıra maske dikiminde kullanılan materyalleri de bağışta bulundular. İnşallah dünyamız bu salgından kurtulur ve güzel günlere en kısa sürede dönüş yaparız” dedi.