Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
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Obama’nın sevdiği burger Nürnberg’e geliyor
ABD eski Başkanı Barack Obama’nın en sevdiği Amerikan fast food zinciri ‘Five Guys’ Nürnberg’e geliyor.
Kent merkezindeki, Karalinen sokağında faaliyete geçecek olan Five Guys’un patronu Jörg Gilcher, açılış kararının koronavirüs salgınından önce alındığını söyledi. Five Guys, 1986 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde kuruldu ve taze malzemelerle kısa zamanda ünlendi.
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