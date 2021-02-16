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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Obama’nın sevdiği burger Nürnberg’e geliyor

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Obama’nın sevdiği burger Nürnberg’e geliyor
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın en sevdiği Amerikan fast food zinciri ‘Five Guys’ Nürnberg’e geliyor.

Kent merkezindeki, Karalinen sokağında faaliyete geçecek olan Five Guys’un patronu Jörg Gilcher, açılış kararının koronavirüs salgınından önce alındığını söyledi. Five Guys, 1986 yılında ABD’nin Virginia eyaletinde kuruldu ve taze malzemelerle kısa zamanda ünlendi.

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