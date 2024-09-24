Obama Vakfı’nın fark yaratan liderleri arasında

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‘X’ hesabından bir mesaj yayımlayan Çoban, “‘Avrupa Obama Lideri’ seçildiğimi duyurmaktan heyecan ve onur duyuyorum. Obama Vakfı’na bu muhteşem fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi. 31 yaşındaki Mete Çoban, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından, Londra Belediyesi’nin Çevre ve Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Obama Vakfı’nın internet sitesinde Mete Çoban’la ilgili tanıtım yazısı da yer aldı. Yazıda, Çoban’ın Hackney Belediyesi’nin şimdiye kadarki en genç Meclis Üyesi olduğu hatırlatıldı. Çoban’la birlikte 36 kişi, Obama Vakfı Liderler Avrupa Programı’na katılmak üzere seçildi. Katılımcılar, liderlik gelişimi ve sivil katılım konusunda eğitilecek, geliştirdikleri becerilerle çalışmalarını kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde değerlendirecekler.

2014’te henüz 21 yaşındayken Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Çoban, Balıkesirli bir baba ile Kıbrıslı Türk bir annenin oğlu. Çoban, siyasete aktif katıldığı ilk günden bu yana gençlerin siyasete katılımını teşvik etmesiyle ön plana çıktı. İngiltere’de gençlerin siyasette daha güçlü temsil edilmesi için faaliyetlerini sürdüren Çoban, 2018’de İngiltere hükümetinin ‘Yılın Ulusal Demokrasi Değişiklik Yapıcı Ödülü’nü aldı.