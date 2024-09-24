Obama Vakfı’nın fark yaratan liderleri arasında

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‘X’ hesabından bir mesaj yayımlayan Çoban, “‘Avrupa Obama Lideri’ seçildiğimi duyurmaktan heyecan ve onur duyuyorum. Obama Vakfı’na bu muhteşem fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi. 31 yaşındaki Mete Çoban, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından, Londra Belediyesi’nin Çevre ve Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Obama Vakfı’nın internet sitesinde Mete Çoban’la ilgili tanıtım yazısı da yer aldı. Yazıda, Çoban’ın Hackney Belediyesi’nin şimdiye kadarki en genç Meclis Üyesi olduğu hatırlatıldı. Çoban’la birlikte 36 kişi, Obama Vakfı Liderler Avrupa Programı’na katılmak üzere seçildi. Katılımcılar, liderlik gelişimi ve sivil katılım konusunda eğitilecek, geliştirdikleri becerilerle çalışmalarını kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde değerlendirecekler.