‘O zaman çocuktum... Haymana’ya kara tabut geldi’

HAMBURG-Nord ilçesinin Langenhorn semtindeki Kiwittsmoor Parkı’ndaki törene Nord İlçe Belediye Başkanı Michael Werner-Boelz’ün özel davetlisi olarak Haymana’dan Kaymakcı’nın yeğeni Yener Kaymakcı ve akrabası Yılmaz Gül, Eyalet Başbakanvekili Katharina Fegebank, Hamburg Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Osman Taş, Mölln vahşetinde üç ferdini yitiren Arslan Ailesi, 1985’de dazlaklar tarafından katledilen Ramazan Avcı’nın eşi Gülüstan Avcı, yeğeni Leyla Loğoğlu, töreni organize eden Ramazan Avcı İnisiyatifi üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Mehmet Kaymakcı’nın yeğeni Yener Kaymakcı, şunları söyledi: Mehmet Kaymakcı’nın yeğeni Yener Kaymakcı

‘İKİ AYAKLI İNSAN CANAVARLAR’

“Amcan katledildiğinde ben 6 yaşındaydım. Ekmek parası için gittiği Hamburg’dan Haymana’ya kara bir tabut geldi. Aile içinde ‘Mehmet’i Nazi canavarlar öldürmüş’ diyorlardı. Çocuktum. Nazi ne bilmiyordum. Amcamı öldürenlerin masallardan bildiğim canavarlar, olduğunu sanıyordum. Büyüyünce amcamı bizden alanların iki ayaklı insan canavarlar olduğunu anladım. Amcam da ırkçılık kurbanı onlarca insan gibi bunca yıl içinde unutuldu. Ama şimdi adı, anısı, ırkçılara inat inşallah ebediyen burada yaşayacak. Belki şimdi 55 yaşlarında olmaları gereken, çoktan hapisten çıkmış olup aramızda dolaşan katiller de buraya gelip bu anıt taşı görecekler. Bilmem kalpleri sızlayacak mı? Bizim için bu tören, bu anıt heykel çok önemli. Yaşadığımız acıyı ortadan kaldırmayacak belki ama başka acıların yaşanmasını önleyecek. Anıt heykel için büyük çaba harcayan ve samimiyetiyle güven veren Belediye Başkanı Werner-Boelz’e ve Ramazan Avcı İnisiyatifine, ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız. İyi unutmadınız, iyi ki unutturmuyorsunuz, iyi ki yanımızdasınız, iyi ki buradayız, iyi ki hep beraberiz.” Faruk Arslan ve Gülüstan Avcı da yaptıkları konuşmada ırkçılığı lanetlediler.

Hamburg-Nord İlçe Belediye Başkanı Michael Werner-Boelz

‘DEVLETİN BASİRETSİZLİĞİ’

Nord İlçe Belediye Başkanı Werner-Boelz ise şöyle konuştu: “Anıt heykelin ırkçı cinayetten ancak 36 yıl sonra buraya dikilmesinden ötürü Kaymakcı Ailesi’nden en samimi duygularımla özür diliyorum. Bu devletin ve siyasetin ağır bir basiretsizliğidir. Irkçı şiddet kurbanlarının isimsiz kalmaması önem teşkil etmekle birlikte zaruri bir gerekliliktir. Çoğu kez ırkçı cinayetlerin siyasi sorumlular tarafından hafife alındığını, hatta cinayetlere anlayış gösterildiğini, cinayetlerin ırkçı motifi karşısında, yargılamalarda suskun kalındığını görüyoruz. Özellikle devlet kurumlardan anayasamızın birinci maddesinde yer alan ‘İnsan onuru dokunulmazdır. Tüm devlet erki ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür’ şeklindeki görev tanımına uygun davranış göstermelerini bekliyorum.” Hamburg Eyalet Başbakanvekili Katharina Fegebank

‘UTANÇ VE ESEF VERİCİ’

Hamburg Eyalet Başbakanvekili Katharina Fegebank, “36 yıl önce burada yaşanan alçak, iğrenç ve ırkçı bir cinayetti. Bu anıt taş, siyaset ve sivil toplum olarak hepimizin tüm gücümüzle aşırı sağın güç kazanmasına cephe oluşturmamızı hatırlatan bir uyarı niteliği taşımalı. Aşırı sağa toplumumuzda asla yer olmamalı” diye konuştu.

Muavin Konsolos Osman Taş da Mehmet Kaymakcı cinayetinin ilk ve tek ırkçı cinayet olmadığını hatırlatarak, Mölln’den Solingen’e, NSU’dan Halle ve Hanau’ya uzanan saldırıları zincirinin ilk halkalarından olduğunu söyledi. Taş, “İnsanlar arasındaki farklılıkları cinayet sebebi gören zihniyet utanç ve esef vericidir. 21. yüzyılda bu insan düşmanlarına aman verilmemelidir” dedi.

‘ÜÇ DİLDE TASARLANDI’

Hamburg’daki anma törenine paralel olarak Haymana’da Mehmet Kaymakcı’nın mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Haymanalılarla canlı bağlantı kuruldu. Yakup Kılınç, Haymanalılar adına anıt heykel için emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Meclisi Üyesi Rachid Messaoudi ve Ramazan Avcı İnisiyatifi adına ise Gürsel Yıldırım da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vietnamlı sanatçı Văn Ngân Hoàng tarafından tasarlanan ve üç tarafında Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere Mehmet Kaymakcı hakkında bilgiler bulunan anıt heykel, üzerinde örtü Werner-Boelz, Yener Kaymakcı ve Yılmaz Gül tarafından kaldırılarak resmen açıldı. Boelz ve Yener Kaymakcı anıt heykelin ucuna büyük bir çelenk bıraktılar.