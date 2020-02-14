O yasa uzatıldı: Fazla ödeyen geri alabilecek

SPD’li Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’ın Meclis’e sunduğu yasa tasarısının milletvekillerince kabul edilmesi kiracılara rahat bir nefes aldırdı. 2015 yılında geçici olarak çıkarılan ve 5 yılla sınırladırılan yasa, bu yılın sonunda yürürlükten kalkacaktı. Yeni kiralanan bir dairenin bedeli çevrede benzer durumdaki konutların kirasından yüzde 10 daha pahalı olmasına izin vermeyen yasaya, Bakan Lambrecht’in eklediği yeni hükümle, yüksek kira ödeyen kiracıların aradaki farkı geri almalarını da kolaylaştırdı. Buna göre bölgedeki benzer konutlardan yüzde 10’dan fazla kira ödediğini ispatlayan kiracılar, 30 ay içinde başvurdukları taktirde ödedikleri fazla kirayı talep edebilecekler. ‘NEFES ALDIRACAK’

Lambrecht, “Kira Freni yasasının beş yıl daha yürürlükte kalacak olması kiracılar açısından önemli bir gelişme. Bu yasa kira piyasasına nefes aldıracaktır. Yasaya eklenen maddeyle fazla ödenen kiraların talebi de sağlandı” dedi. Yasa yeni konutları muaf tutuyor. Almanya’da özellikle büyük şehirlerde son dönemlerde aşırı kira artışları oldu. Berlin eyalet hükümeti de kentte kira artışının önüne geçmek için geçen yıl radikal bir adım attı. Eyalet hükümeti önce kira artışlarını beş yılla dondurma kararı aldı. Ardından bu kararı Meclis’ten geçirerek yasa haline getirdi. Berlin Eyalet Meclisi’nden geçen yasaya göre 2015 yılından önce yapılan konut ve işyerlerinin kiraları beş yıl boyunca artmayacak.