O vicdansız yakalandı!

Ludwigsburg Polisi Sözcüsü Yvonne Schaechtele, zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiğini belirtirken, “Zanlı olay yeri yakınında yine aynı mekân sahibine ait başka bir dükkânda görüldü. Onu tanıyan dükkân sahibi polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gönderilen polisler 39 yaşındaki Yunan asıllı zanlıyı gözaltına aldı” dedi. Zanlının hırsızlık ve uyuşturucu suçları nedeniyle suç dosyasının kabarık olduğu belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı.
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