O ülkede marketlerde maske takmak zorunlu!

AVUSTURYA hükümeti koronavirüsle mücadelede aldığı yeni kararlara ek önlemler getirdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada alışveriş sırasında maske takılmasının zorunlu olduğunu duyurdu. Çarşamba günü başlayacak uygulamada tüm marketler müşterilerine kapıda maske vermek zorunda olacak. Başbakan Kurz “Çok sayıda insanın bu hastalıktan öldüğünü biliyoruz. Ölümlerin önüne geçilmiyor. Ancak ölümleri engellemek için biz elimizden geleni yapmak zorundayız” dedi.

‘FİYATLAR DÜŞÜK İTİRAZ ETMEYİN’

33 yaşındaki Kurz “Maske zorunluluğu sosyal mesafeye alternatif değildir. Bu alınan ek bir önlemdir. Bununla amacımız virüsün hızlı yayılmasını önlemek. Maske bizim kültürümüzde yok ama bu değişikliğe de alışmamız lazım” dedi. Kurz maske fiyatının düşük olduğunu da belirterek, buna kimsenin itiraz etmemesini istedi. Avusturya ülkedeki tüm otelleri de kapattı. Hükümet mümkün olan herkesin evde çalışmasını sürdürmesini de karara bağlamış, iki hafta önce sokağa çıkmayı da oldukça kısıtlamıştı. Alınan önlemler Avusturya’da sonuç da verdi. Ülkede hastalık çok yavaş yayılıyor.