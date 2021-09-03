Ali Laçin Almanya'ya bronz madalya kazandırdı

1,5 yaşındayken iki bacağından da diz kapağından ampüte edilen Ali Laçin, 200 metreyi 24,64 saniyede koştu. Mayıs ayında antrenmanda düşerek kolunu kıran ve ameliyat olan Ali Laçin, antrenman eksikliğine rağmen ilk katıldığı olimpiyatlarda madalya kazanmayı başardı. 200 metrede Güney Afrikalı Ntando Mahlangu 23,59 saniyelik derecesiyle birinci oldu. İkinciliği ise 23,99 saniye ile İngiliz atlet Richard Whitehead kazandı.

Ali Laçin, olimpiyatların kendisi için en büyük hayallerden biri olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ali Laçin, “İlk üçte yer alarak madalya kazanmak hedeflerim arasındaydı ve bunu gerçekleştirdiğim için de ayrıca çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim elbette altın madalya. Bunun için çalışmaya devam edeceğim ” dedi.