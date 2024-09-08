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O sözleri Almanya’yı karıştırdı

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#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER
O sözleri Almanya’yı karıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 16:33

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un, Hamas’ın elindeki rehineler için “Askeri baskı rehinelerin hayatını tehlikeye sokuyor” sözleri, Almanya’yı karıştırdı.

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ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un İsrail’e yaptığı resmi ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında, Hamas tarafından öldürülen rehineleri kastederek, “Gördüğümüz gibi sadece askeri baskı rehinelerin hayatını tehlikeye sokuyor” şeklindeki açıklamasına ana muhalefetin büyük kanadı CDU sert tepki tepki gösterdi. Baerbock’un bu yöndeki açıklamasının Hamas tarafından rehinelerin öldürülmesinin sorumlusunun İsrail olduğu yönünde algılandığını belirten CDU Saymanı Julia Klöckner, “Bu akıllı bir dış politika değildir. Bu çok saçma ve Almanya için utanç vericidir” suçlamasında bulundu. Klöckner, aynı zamanda Baerbock’un terör örgütü Hamas tarafından öldürülen rehinelerle ilgili olarak bir açıklamada bulunmamasını da eleştirdi. Öte yandan Hamas’ın elinde hâlâ 101 rehinenin bulunduğu hatırlatıldı.

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#Almanya#Annalena Baerbock#AVRUPADAN HABERLER

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