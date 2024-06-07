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O sözler için özür diledi: ‘Saygısız ve uygunsuzdu...’

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#ALMANYA#Polis#ÖLÜM
O sözler için özür diledi: ‘Saygısız ve uygunsuzdu...’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 11:23

Mannheim’da bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı için Berlin Eyalet Parlamentosu’nda düzenlenen anma töreninde Yeşiller Meclis Grubu’ndan gelen gülüşme sesleri, anmaya gölge düşürdü.

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OLAY Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger’in (SPD) genel kurulda Baden-Württemberg eyaletinin Mannheim kentinde işlenen cinayet hakkında konuşması sırasında yaşandı. Senatör Spranger, “Mannheim’daki korkunç ölüm doğal olarak bize şunu gösteriyor...” dediği sırada Yeşiller sıralarından “Mannheim öldü mü?” diye bir ses yükseldi. Bu sesin Yeşiller Meclis Grubu’nun ayrımcılıkla mücadele sözcüsü Tuba Bozkurt’tan geldiği belirtildi. Bozkurt’un sözleri üzerine Yeşiller sıralarında gülüşmeler yaşandı. Berlin Polis Teşkilatı’nda görevli polislerin de izleyici sıralarından takip ettiği genel kuruldaki konuşmalar ve Bozkurt’un sözleri, parlamento tutanaklarında da yer aldı. İçişleri Senatörü Spranger, gülüşmelerin ardından konuşmasına kısa bir ara verdi ve “Ben olsam buna gülmezdim. Orada oturan (polisleri göstererek) meslektaşlarım var” dedi. Spranger’in sözleri CDU, SPD ve AfD milletvekillerinde alkış aldı.

O sözler için özür diledi: ‘Saygısız ve uygunsuzdu...’

Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger

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özür diledi
Yeşiller Meclis Grubu akşam geç saatlerde ‘X’ platformundan yaptığı açıklamayla hatayı kabul etti. Paylaşımda, “Bu söz yanlıştı. Bu konuyu parlamento grubunda ele alacağız. Böyle bir şey bir daha yaşanmayacak” denildi. Olaya neden olan Tuba Bozkurt da ‘X’ hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi. Bozkurt, “Berlin Eyalet Parlamentosu’nda yaptığım müdahale için özür dilemek istiyorum. Saygısız ve uygunsuzdu ve bundan derin pişmanlık duyuyorum. (Polis memuru) Rouven L.’nin incittiğim yakınları, arkadaşları ve meslektaşlarından içtenlikle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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#ALMANYA#Polis#ÖLÜM

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