×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

O sloganı paylaşan, beğenen, yorumlayan...

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Nehirden Denize#Slogan
O sloganı paylaşan, beğenen, yorumlayan...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 12:00

Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon (NDR) Kurumu’nun haberinde, Filistin’e destek amacıyla kullanılan “Nehirden denize” sloganını sosyal medyada kullananların, beğenenlerin ve yorumlayanların Alman vatandaşı olamayacağı kaydedildi.

Haberin Devamı

HABERDE, İçişleri Bakanlığı’nın Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte “Nehirden denize” sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı. “Nehirden denize” sloganının geçmişi 1960’lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin’in Ürdün (Şeria) Nehri’nden Akdeniz’e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Almanya’da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran’da yürürlüğe girmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Nehirden Denize#Slogan

BAKMADAN GEÇME!