O sloganı paylaşan, beğenen, yorumlayan...

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HABERDE, İçişleri Bakanlığı’nın Alman vatandaşlığına geçecekler için hazırladığı yönetmelikte “Nehirden denize” sloganı gerekçe gösterilerek vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtildiği aktarıldı. “Nehirden denize” sloganının geçmişi 1960’lı yıllara dayanıyor. O dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından kullanılan slogan Filistin’in Ürdün (Şeria) Nehri’nden Akdeniz’e, yani İsrail topraklarına kadar tamamen özgürleştirilmesinin amaçlandığını ifade ediyor. Almanya’da çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran’da yürürlüğe girmişti.