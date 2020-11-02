O sapığa 13 yıl hapis!

WIESBADEN’de görülen davada 39 yaşındaki sanık, küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı, çocuk pornografisi bulundurmak, üretmek ve yaymaktan ceza aldı. Hakim cezayı basına kapalı bir oturumda açıkladı. Sapığın, aralarında kendi çocukları da olmak üzere yeni doğmuş küçük bebeklere ve üvey çocuklarına da cinsel saldırıda bulunduğu ve bu suçları 2014 ile 2019 yılları arasında işlediği belirlendi. 2019 yılının ekim ayında tutuklanan sanığın yargılanması da tutukluyken tamamlandı.