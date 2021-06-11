O romandaki kişi Chebli mi?

Süddeutsche Zeitung (SZ) gazetesinde ünlü haber spikerin ‘Aday’ adlı romanıyla ilgili bir eleştiri yazısı yer aldı. Haberde, Schreiber’in romanda solcu ve Müslümanlara karşı ‘Gerici bir manifesto’ yazmaya çalıştığı ve ima ettiği kişinin Filistin asıllı SPD’li siyasetçi Sawsan Chebli olduğu belirtildi. Gazete, Schreiber’in düşman imgeleriyle dolu bir roman yazdığını belirtti. SZ, Müslümanların hakları için başbakan olmaya çalışan bir siyasetçinin hikâyesinin ele alındığı romanın, ‘İslam korkusu yaydığı’ eleştirisinde bulundu. Ortadoğu konusunda uzman olduğu belirtilen Constantin Schreiber’in bir dönem Suriye’de yaşadığı ve çok iyi Arapça bildiği de ifade edildi. Eleştiriler hakkında konuşmayan Schreiber ise sadece hikâyedeki figürlerin kurgu olduğunu belirtmekle yetindi. Ancak gazete, romandaki karakter olan Sabah Hussein’in, Sawsan Chebli ile aynı yaşta olduğu, pahalı elbiseleri giyip altın kaplamalı saat kullandığı ve tıpkı Sawsan Chebli gibi nefret suçlamalarına maruz kaldığı yönündeki benzerliklere dikkat çekildi.