O polisler hakkında iddianame hazır

OLAY 5 Mayıs 2020’de Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gevelsberg kentinde yaşandı. Gece saat 23.30 sıralarında devriye gezen 23 ve 29 yaşlarındaki iki genç polis şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin uyuşturucudan aranan Vitali K. adlı Rus kökenli zanlı olduğu ortaya çıktı. Vitali K. araçtan indirilirken, durumun ciddiyetini gören iki genç polis o sırada olay yerinden geçen komiser Nadine A. (32) ve Patricia B.’nin (37) aracını durdurarak destek istedi. İki kadın polis araçlarından inerek meslektaşlarının yanına gitti. Ancak o sırada zanlı Vitali K. çevreye ateş açmaya başladı. 29 yaşındaki polis ağır yaralanarak yere düştü. 23 yaşındaki meslektaşı ise karşılık verdi. Toplam 23 el ateş açıldı. Ancak çatışma başlayınca yardım istenen iki kadın komiserin çatışmaya destek vermek yerine bir aracı durdurarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Çatışma üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Zanlı Vitali K. kaçmayı başardı. Olay yerinden kaçan iki kadın memur ise daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi çatışma alanına gelerek güvenlik koridoru oluşturmasına yardımcı oldular.

MESLEKTEN MEN EDİLEBİLİRLER

Daha sonra yakalanan Vitali K. adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmaya başlandı. Savcı ise çatışmadan korkan iki polis memuru hakkında iddianame hazırladı. Schwelm İdare Mahkemesi Sözcüsü Bernhard Kuchler, polislerin yardımla yükümlü olduğunu belirtirken, haklarında ‘görevlerini yerine getirmeyerek adam yaralanmasına sebebiyetten’ dava açılacağını duyurdu. Olay sonrası iki kadın polis devriyeden alınarak karakol görevine verildi. Kasımda hâkim karşısına çıkacak iki kadın polisin ceza alması durumunda memur statüsünü kaybedecekleri ve polislik mesleğinden men edilebilecekleri açıklandı.