‘O polisin yargılanmasını istiyorum’

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GEÇEN hafta salı günü Almanya’nın Duisburg kentinde yaşanan polis şiddeti haberi kamuoyunu ayağa kaldırdı. 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş, 12 Nisan Salı günü seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polis ekiplerini tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Altınbaş’ın polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin buna hiç aldırış etmediği görüldü. Hürriyet’e konuşan Emirhan’ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası oğlunu hastaneye götürdüklerini, kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi. Baba Altınbaş, yaşananları şöyle anlattı: “12 Nisan’da iftara az bir süre kala telefonum çaldı. ‘Oğlunuzu kanlar içinde polisler arabaya atıp götürdüler’ dediler. Hemen polis merkezini aradım. Çocuğumun Marxloh Karakolu’nda olduğunu söylediler. 27 defa ulaşmaya çalıştım ancak 28’incide ulaştım. Bana, ‘Çocuğunuz burada ancak biz darp etmedik’ dediler. Hemen eşimle karakola gittim. Çocuğumuzu karakoldan çıkardık. Ancak yavrumuzun başında, kalçasında, ağzında darbe izleri vardı. Vakit kaybetmeden hastaneye götürdük fotoğrafını çektiler ve darp raporu aldık.” ‘NEFES ALAMAMIŞ, SESİ KESİLMİŞ’

“Malum Almanya’da yerel seçimler var. Oğlumuz seçim pankartlarından birisini yırtmış. Tabi olay onlara göre sabotaj. Görgü tanıklarından biri polis çağırıyor. Polis geldiğinde Emirhan’ı kontrol ediyorlar, ayağa kaldırıyorlar, üstünü başını arıyorlar. Polis aracına bindirmek istiyorlar. Araca bindirmek istediklerinde çocuk korkuyor. Geri adım atıyor, geri adım attığında bu sefer çocuğu yere yatırıyorlar videolarda gördüğünüz gibi. Diziyle çocuğun boynuna çöküyorlar. Çocuk ‘Baba bağıracağım bırakın diyeceğim ama nefes alamayınca sesim kesildi, boğulacak gibiydim’ diyor. Ya bu 13 yaşında bir çocuk, diziyle bastıklarında ABD’de adam öldü.”