O paraşütçüye soruşturma

KONUYLA ilgili açıklama yapan Münih Emniyet Müdürlüğü, 38 yaşında olduğu belirtilen aktivistin insanların hayatını tehlikeye attığına ve var olan havayolu trafiği yasalarını ihlal ettiğine dikkati çekerek hakkında savcılık soruşturması açıldığını duyurdu. Sahaya iniş esnasında iki kişinin yaralanarak hastaneye kaldırılmasına neden olduğu belirtilen paraşütçünün gözaltına alındığını açıklayan emniyet kaynakları, motorlu paraşüte de el konulduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada insanların hayatının tehlikeye atıldığı aksiyonlara, amacı ne olursa olsun müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

GREENPEACE ÖZÜR DİLEDİ

Diğer yandan Bavyera Başbakanı Markus Söder de eyleme katılanların yasalara karşı geldiğini belirterek, sonuçlarına katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Protesto amaçlı üzerinde Greenpeace amblemi bulunan motorlu paraşütle Arena’ya inmeye çalışan pilot, stadyumun çatısına takılmış, kontrolsüz bir şekilde sahaya inerken iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Amaçlarının çevre sorununa dikkati çekmek olduğu açıklayan Greenpeace ise meydana gelen olumsuz gelişmelerden dolayı özür diledi.