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O otomobili sonunda çektiler

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#Berlin Brandenburg Havalimanı#OTOPARK ÜCRETİ#AVRUPADAN HABERLER
O otomobili sonunda çektiler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 16:40

Berlin Brandenburg (BER) Havalimanı’nın terminal girişindeki otoparkında bir yıldır bekleyen Hannover plakalı gümüş renkli otomobil sonunda çekiciyle kaldırıldı.

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ALMANYA’nın BER Havalimanı’nda 1 yıldır bekleyen Hannover plakalı otomobil yetkilileri ayağa kaldırmıştı. 1 saatlik park ücreti 23 Euro olan otoparkta biriken fatura, aracın fiyatının kat kat üstüne çıkmıştı. Bu süre zarfında 200 bin Euro’nun üzerinde otopark ücreti birikmişti. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobil olayın medyada çıkması üzerine çekiciyle otoparktan kaldırıldı. Hannover Polisi, Brandenburg Güney Emniyet Müdürlüğü ve Schönefeld Belediye Zabıtası dahil araç hakkında hiçbir resmi kurumdan net bir bilgi alınamazken, aracın kimin tarafından teslim alındığı ise henüz bilinmiyor.

 

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#Berlin Brandenburg Havalimanı#OTOPARK ÜCRETİ#AVRUPADAN HABERLER

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