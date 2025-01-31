O otomobili sonunda çektiler

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ALMANYA’nın BER Havalimanı’nda 1 yıldır bekleyen Hannover plakalı otomobil yetkilileri ayağa kaldırmıştı. 1 saatlik park ücreti 23 Euro olan otoparkta biriken fatura, aracın fiyatının kat kat üstüne çıkmıştı. Bu süre zarfında 200 bin Euro’nun üzerinde otopark ücreti birikmişti. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobil olayın medyada çıkması üzerine çekiciyle otoparktan kaldırıldı. Hannover Polisi, Brandenburg Güney Emniyet Müdürlüğü ve Schönefeld Belediye Zabıtası dahil araç hakkında hiçbir resmi kurumdan net bir bilgi alınamazken, aracın kimin tarafından teslim alındığı ise henüz bilinmiyor.