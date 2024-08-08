O otelin kapısına kilit vuruldu

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ALMANYA’nın batısındaki Mosel Nehri kenarındaki Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında içinde 14 kişinin olduğu 1700’lü yıllardan kalma otelin bir katı salı gecesi saat 23.00 sıralarında çöktü. Otelin 5 çalışanı kendi çabalarıyla yara almadan kurtulurken, biri kadın diğeri erkek 2 kişi öldü, 7 kişi de enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, çökme tehlikesine karşı çok dikkatli bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 250 kişilik kurtarma ekibi arama kurtarma köpekleri ve dronlardan da faydalandı. Dün gün boyu yapılan çalışmalarda yaralılar tek tek enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altında kalan son kişi ise dün gece saat 22.30 sıralarında kurtarıldı. Alkışlarla karşılanan yaralı kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan ve yaşamını yitiren erkeğin cesedine ise henüz ulaşılamadığı açıklandı.

Asırlar önce inşa edilen tarihi binaya 1980’li yıllarda iki kat ilave edildiği belirtilirken, çöküş nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Altında yerlilerin ve turistlerin severek gittiği bir restoran ile farklı etkinlikler düzenlenen büyük bir salonun da bulunduğu Mosel Nehri yakınlarındaki tarihi otelin kapısına geçici olarak kilit vuruldu.