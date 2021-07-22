O meydanın adı değişiyor...

NÜRNBERG Belediye Başkanı Marcus König’in de katılacağı sokak tabelasının açılışının, anma etkinliğinin bir parçası olarak 13 Eylül 2021’de yapılması planlandı. König, “Bununla bir sözümüzü yerine getiriyoruz. Ailenin dileği de bu yönde idi. Bu benim için de Nürnberg şehri için de önemli. Aile ile iletişim halindeyiz ve Enver Şimşek’in yasını tutuyoruz” dedi. NSU terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek, 4 Aralık 1961’de Isparta’nın Salur kasabasında doğdu. 24 yaşındayken Almanya’ya gelen Şimşek, burada mobil çiçek tezgâhları işletti. 9 Eylül 2000’de Lienitzer Sokağı’nda satış yaparken NSU teröristleri tarafından 8 kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede 11 Eylül’de hayatını kaybetti.