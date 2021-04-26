16 YILDIR iktidardan uzak olan Yeşiller’in özellikle ülkeyi ileri taşıyacak ekonomi programının bulunmadığını belirten Laschet, Baerbock için de, “O konuşur, ben iş yaparım” dedi ve Yeşiller’in programının boş olduğunu önümüzdeki aylarda sürdürecekleri seçim kampanyasında halka çok açık bir biçimde anlatacaklarını ilan etti. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ise hem Armin Laschet’in hem de Annalena Baerbock’un böyle bir göreve uygun olmadığını ileri sürdü. 2018’den beri Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, “Almanya en büyük ve en başarılı sanayi ülkelerinden biridir. Böyle bir ülkenin tecrübeli bir politikacı tarafından yönetilip yönlendirilmesi gerekir. Ülkemizin yönetmek isteyenlere değil, gerçekten yönetebilecek birine ihtiyacı var” dedi. Scholz, Bild am Sonntag gazetesine verdiği demecinde, “Ben böyle bir görev için hem tecrübesi hem de bilgisi olan başbakan adayıyım” diyerek kazanma şansının yüksek olduğunu söyledi. Scholz ayrıca CDU’lu rakibi Laschet’e eyalet ve federal politika arasında tercih yapma çağırısında da bulundu: “Laschet seçim kampanyasına geri dönüş bileti olmadan (KRV Eyalet Başbakanı görevine dönmek) katılıp katılmayacağına şimdiden açıklık kazandırmalı.”

ALMANYA’YI YENİLEYECEĞİZ

Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock da Almanya’yı ileri taşıyacak ve yenileyecek bir politika uygulama konusunda kararlı olduklarını söyledi. İklim korumasının yanı sıra dijitalleşme, yeniden artan işsizliğe karşı mücadele ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gibi konularda tüm imkânlarını kullanacaklarını belirten Baerbock, “Ben kendimi kişisel olarak da sınavdan geçirdim. Bu ülkenin neye ihtiyacı olduğunu ve böyle bir görev için neler gerektiğini iyice değerlendirdim. Bu ülkeyi nasıl yenileyebileceğimize kafa yordum. Ben ülkemizi yenileme yetisine sahibim” dedi.

BAERBOCK ÖNDE GİDİYOR

Son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında genel seçimlere katılacak 3 başbakan adayı arasında en çok desteğin Yeşiller’in Eş Başbakanı Annalena Baerbock’a olduğu saptandı. “Başbakan direkt seçilse oyunuzu kime verirdiniz?” sorusuna seçmenlerin yüzde 30’u Baerbock yanıtını verdi. SPD’li Olaf Scholz yüzde 20, Armin Laschet de yüzde 18’de kaldı. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olması durumunda ise Yeşiller’in, toplam oyların yüzde 29’unu alacağı saptandı. Anketlere göre CDU/CSU yüzde 27, SPD yüzde 13, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 9 ve Sol Parti yüzde 7 oy alacak.