O görüntüleri polis silmesini istemiş!

BILD gazetesinin haberine göre, Amar H., ilk yardım görevlisinin kendisine attığı yumruktan sonra mülteci yurduna döndüğünde güvenlik kamerasından görüntüleri izledi. Ardından şikâyet için karakola gittiğini belirten Amar H., “Görüntüleri izlediğim zaman dehşete kapıldım. Sonra video görüntüleriyle polise gittim. Polisler, görüntüleri saklayacakları sözünü verirken bana da silmemi ve hiçbir yerde yayınlamamamı söyledi” dedi.

‘ALMAN ADALETİNE GÜVENİYORUM’

Alkol alıp ortalığı dağıtması nedeniyle çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Amar H., daha önce polisle hiçbir sorun yaşamadığını kaydetti. Amar H., “Herkesten özür diliyorum. İçmemeliydim” dedi. Amar H., kendisine yumruk atan ilk yardım görevlisinin işten atılmasına da üzüldüğünü belirtti. İlk yardım görevlisiyle karşılıklı suçlamalarda bulunan Amar H., Alman adaletine güvendiğini ve adil bir karar çıkacığına inandığını da ifade etti. Avukat Adnan Aykaç ise müvekkilinin mahkemede suçlu bulunup yargılanması durumunda Almanya’daki ikamet iznini kaybedebileceğini ifade etti.

MÜDEHALE ETMEDİLER

Almanya’da gündem olan olayda bir ilk yardım görevlisinin sedyeye bağlı Suriyeli bir mülteciye yumruk atmış ve polislerin olayı gördüğü halde hiçbir müdahalede bulunmadığı aksine izlediği kameralara yansımıştı. Olay günü Türkiye’de yaşayan kuzeninin vefat ettiğini öğrendiğini ve bu nedenle alkol aldığını belirten Amar H., ise yaptıklarından dolayı özür diledi.