O göçmenler tahliye edildi

İNSANİ yardım ve sivil toplum kuruluşlarının, Paris’in 16. bölgesindeki Erlanger Caddesi’nde bulunan kullanılmayan anaokuluna sığınan göçmen ve mültecileri gündeme getirmesinin ardından Paris Belediyesi harekete geçti. Göçmenler, belediye tarafından önce iki spor salonuna ardından akşam saatlerinde kalıcı sığınma yerlerine götürüldü. Ütopya 56 adlı insani yardım kuruluşu, mültecileri gündeme taşımış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve Paris Valiliğine ‘temel haklara saygılı bir göçmen kabul politikasının yürürlüğe sokulması’ çağrısında bulunmuştu.