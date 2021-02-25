O gazetecilerin isimlerini öğrenmek istemiş

DER Tagesspiegel gazetesi, Spahn’ın, Berlin’de satın aldığı konutlarla ilgili araştırma yapan gazetecilerin kimliklerini öğrenmek için avukatları aracılığıyla tapu dairesine başvurduğunu yazdı. Gazetenin iddiasına göre, Spahn’ın avukatları geçen yıl aralık ayında Schöneberg İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Bild, Der Tagesspiegel, Stern ve Spiegel dergilerinden hangi gazetecinin bakana kayıtlı tapular hakkında bilgi almak için başvurduğunu sordu.

Berlin’de tapu dairesi, İdare Mahkeme bünyesinde yer alıyor ve gayrimenkullerin kime ait olduğu, ne zaman satıldığı ve satış sözleşmeleri gibi dosyaları ile işlemleri düzenliyor. Spahn’ın avukatlarının mahkemeye yaptığı başvuruda özellikle Der Tagesspiegel gazetesiyle tapu dairesi arasındaki yazışmaları öğrenmek istediği de belirtildi. Gazetecilerin isimlerinin açık bir şekilde sorulduğu ve İdare Mahkemesi’nin avukatlardan gelen yazıdaki taleplere olumlu yanıt verdiği de kaydedildi.

Sağlık Bakanı Spahn ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Spahn’ın avukatı gazeteye yaptığı açıklamada, gazetecilerin doğrudan araştırılmadığını, bakanın sadece, ‘hangi üçüncü şahısların hangi amaçla gayrimenkulleri hakkında bilgi topladığını’ bilmek istediğini söyledi. Bakan Spahn’ın avukatlarının özellikle Ocak 2018’den bu yana adına kayıtlı Schöneberg ilçesindeki 980 bin euroluk konutla ilgili soru soran gazetecileri öğrenmek istediği ifade edildi.