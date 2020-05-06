Kim Jong Un'un büyük tutkusu! O fotoğraf ortaya çıktı...

Sağlık durumu bir süre dünya kamuoyunun gündemini meşgul eden, hakkında öldüğü söylentileri dolaşsa da sonradan hayatta olduğu ortaya çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un basketbola olan tutkusunun detayları ortaya çıktı.

Gerçek bir basketbolsever olan babası King Jong-il'in bu sevgisini çocuklarına aşıladığı ortaya çıktı. 1994'te 'Gençlerimize ve işçilerimize mümkün olduğunca çok basketbol oynatmalıyız' şeklinde bir demeç verdiği tespit edilen Kuzey Kore'nin tarihteki ikinci lideri olan Kim Jong-il'in, kendi yaşantısına da bunu bizzat taşıdığı ortaya çıktı. Basketbol konusunda takıntılı olduğu belirtilen King Jong-il'in, oturdukları her bir eve birer basketbol sahası yaptırttığı belirlendi. Dennis Rodman ile arkadaşlığının kökeni hep merak konusu olan Kuzey Kore'nin bugünkü lideri olan oğlu Kim Jong Un'a da basketbol sevgisi, babası tarafından böyle aşılandı. Kim Jong Un gibi erkek kardeşi Kim Jong Chul da, babalarının bu tutkusundan ziyadesiyle etkilendi.

Basketbol sever ailenin bir diğer ferdi olan Kim Jong Chul'un, NBA ekibi Chicago Bulls'un formasıyla çekildiği fotoğrafları, oyuna olan ilgisini açıkça gözler önüne serdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un abisi olan Kim Jong Chul, İsviçre'de okuduğu dönemde çekilen fotoğrafında üzerinde 91 numaralı Dennis Rodman forması ile görülüyor. Abisi gibi bir Chicago Bulls fanı olan Kim Jong Un'un ise Rodman'dan çok bir Michael Jordan hayranı olduğu belirtiliyor.



Babaları Kim Jong il'de de Chicago Bulls hayranlığı bulunduğu, hayatta olduğu dönemlerde evlerinden NBA ekibi ve Michael Jordan'ın tüm maç kayıtlarına sahip bir video arşivi olduğu ifade ediliyor. Bu doğrultuda Dennis Rodman'dan önce ülkeye davet edilen ilk NBA yıldızının Michael Jordan olduğu, ancak efsane ismin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi için 2001 yılında yapılan teklifi geri çevirmesinden yıllar sonra Rodman'ın kabul etmesiyle bir ilki bu ismin gerçekleştirdiğine dikkat çekiliyor.