O eyalet sınavları erteledi

BAVYERA Eyalet Eğitim Bakanlığı, lise bitirme sınavlarını 3 hafta erteleyerek sınavların 20 Mayıs’ta olacağını duyurdu. Eğitim Bakanı Michael Piazolo, “Yaşanan korona krizine rağmen lise bitirme sınavlarına gireceklere her türlü koşulu hazırlamak için çalışıyoruz” dedi. Bavyera Eyaleti’nin ardından Mecklenburg Vorpommern ve Saksonya Anhalt da sınavları 11 Mayıs’tan sonraya ertelerken, Bremen ise sınav zamanını uzattı. Saarland, Thüringen ve Saksonya’da sınav tarihlerinde bir değişiklik olmayacak. Baden Württemberg ve Schleswig Holstein eyaletleri ise henüz final tarihlerini belirlemedi.