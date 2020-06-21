O et fabrikasında 1029 işçide pozitif çıktı

BU testlerin 1029’unun pozitif çıktığını ifade eden Adenauer, Gütersloh’un Rheda-Wiedenbrück kasabasında bulunan ülkenin en büyük et fabrikasında çalışan yaklaşık 7 bin çalışana test yapılacağını aktardı. Gütersloh’daki kriz masasının Başkanı Thomas Kuhlbusch da Tönnies et fabrikasında testler bitirildikten sonra bu fabrikayla çalışan taşeron şirketlerdeki işçilerin de Kovid-19 testine tabi tutulacağını açıkladı. Şimdilik fabrikanın tamamen kapatılmadığını dile getiren Kuhlbusch, bitirilmesi gereken işlerin tamamlanması için az miktarda işçinin fabrikada çalışmasına izin verildiğini aktararak ‘Bunlar iş karantinasında bulunuyorlar. Yani evden doğrudan iş yerine geliyorlar. Çalıştıktan sonra yine doğrudan eve gitmek zorundalar” dedi. Kuhlbusch, fabrikanın, Kovid-19’un yayılmasını önlemek için tüm tedbirleri alması durumunda yeniden çalışmaya devam edebileceğini kaydetti.

7 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Öte yandan Alman askerlerinin de salgınla mücadele kapsamında bölgede görev yaptığı bildirildi. Alman Silahlı Kuvvetlerin Sözcüsü Uwe Kort, 25 askerin bölgede göreve başladığını, dün de 40 askerin bölgeye getirildiğini söyledi. Çok sayıda Bulgar ve Rumen işçinin çalıştığı et fabrikasında hafta başında Kovid-19 vakaları ortaya çıkmış, ardından bölgede yaklaşık 7 bin kişi karantinaya alınmış, okullar tatil edilmiş ve kreşler kapatılmıştı.