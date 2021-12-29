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O da Omikron sayılarından kuşkulu

#Almanya#Omikron Sayıları#AVRUPADAN HABERLER
O da Omikron sayılarından kuşkulu

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Omikron varyantının yayılımına ilişkin dinamikler konusunda endişeli olduğunu söyledi. Lauterbach, az sayıda test yapılması ve geciken raporlamalar nedeniyle resmi rakamların Omikron kaynaklı vakaları doğru bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

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ALMANYA’da salgın verilerini takip eden ve hükümete de danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) çok sayıdaki veri kaynağının sadece ülkedeki genel durumun bir resmini çizdiğini belirten Lauterbach, test kapasitesini artırmayı ve temaslı takibini de yeniden sıkılaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Lauterbach, en geç 7 Ocak’ta yapılacak eyalet sağlık bakanları toplantısına kadar daha gerçekçi bir tablo ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Robert Koch Enstitüsü, bu yıl resmi tatiller nedeniyle veri akışında gecikmeler olduğunu ve daha az test yapıldığını açıklamıştı.

OMİKRON VAKALARINDA YÜZDE 45 ARTIŞ
Şu anda eksik olduğu belirtilen veriler de Almanya’da Omikron kaynaklı vaka sayısının hızla arttığını gösteriyor. Enstitü, salı günü bir önceki güne kıyasla Omikron vakalarının yüzde 45 arttığını açıkladı. Dün itibarıyla ülke genelinde kayıtlara geçen toplam Omikron vaka sayısı 10 bin 443 oldu. Ayrıca Omikron varyantı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.
Almanya’da uzmanların yaptığı model hesaplamalara göre, önümüzdeki mart ayında Omikron vakalarının sayısı 160 bin ila 240 bine yükselebilir. Geçen hafta haber portalı Spiegel’de yer alan hesaplamada, aynı senaryo içinde 8 bin kişinin de yoğun bakımda tedavi göreceği tahmin edildi. Ülkede şimdiye kadarki Omikron vakalarının sadece genom dizilimi ve varyanta özel PCR testleri ile tespit edildiğini belirten RKI de vaka sayısının aslında daha yüksek olabileceğini açıklamıştı. Almanya’da şu anda pozitif vakaların sadece bir bölümüne varyant incelemesi yapılıyor.

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