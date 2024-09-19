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O binanın önünde anma

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Yangın#Emine Çoban
O binanın önünde anma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:01

Almanya’nın Eberswalde kentindeki yangında hayatını kaybeden Türkiye kökenli Emine Çoban ile oğlu Umut Can Çoban için yanan binanın önünde bir anma töreni düzenlendi.

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YÜZLERCE kadın, Eberswalde Belediye Başkanı Götz Herrmann’ın davetiyle yanan apartmanın önüne gelerek anma törenine katıldı. Apartmanın önüne çiçek bırakan Başkan Hermann, burada yaptığı konuşmasında ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yangına kısa sürede müdahale ekibine de değinen Hermann, “Mükemmel ve hızlı müdahaleleri için çok sayıda müdahale ekibine özel teşekkürlerimi sunarım. Onların profesyonelliği daha fazla ölümü engellemiş olabilir” dedi. Brandenburg Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian’ın, önceki gün yaptığı açıklamada “Teknik bir arıza olduğuna değil, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

O binanın önünde anma

O binanın önünde anma

O binanın önünde anma

O binanın önünde anma




 

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#Almanya#Yangın#Emine Çoban

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