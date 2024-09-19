O binanın önünde anma

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YÜZLERCE kadın, Eberswalde Belediye Başkanı Götz Herrmann’ın davetiyle yanan apartmanın önüne gelerek anma törenine katıldı. Apartmanın önüne çiçek bırakan Başkan Hermann, burada yaptığı konuşmasında ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yangına kısa sürede müdahale ekibine de değinen Hermann, “Mükemmel ve hızlı müdahaleleri için çok sayıda müdahale ekibine özel teşekkürlerimi sunarım. Onların profesyonelliği daha fazla ölümü engellemiş olabilir” dedi. Brandenburg Savcılığı Sözcüsü Ingo Kechichian’ın, önceki gün yaptığı açıklamada “Teknik bir arıza olduğuna değil, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

