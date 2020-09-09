O askerin adı meydana verildi

Martin Augustyniak adlı askerin adının meydana verilip verilmemesi, Brackwede ilçe meclisinde uzun yıllar tartışılmış, CDU meclis üyelerinin konuyla ilgili verdikleri önergeler SPD, Yeşiller ve Sol Parti üyeleri tarafından kabul edilmiyordu. SPD, son oylamada fikir değiştirince sonunda onay çıktı.

Bielefld’de doğup büyüyen 28 yaşındaki Martin Augustyniak, Afganistan’da Alman Birliği’nde görev yapıyordu. 2 Nisan 2010’da Taliban güçlerinin yaraladığı asker arkadaşına yardım ettiği sırada bombalı saldırı gerçekleşmiş ve iki arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Askerler için Bielefeld’de yapılan anma töreninde konuşan Başbakan Angela Merkel, “Almanya sizin önünüzde saygıyla eğiliyor” demişti.