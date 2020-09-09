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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.09.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

O askerin adı meydana verildi

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O askerin adı meydana verildi
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Afganistan’da vurulan askerin adının, Bielefeld’te bir meydana verilmesine büyük tartışmalar ve mücadele sonunda onay çıktı.

Martin Augustyniak adlı askerin adının meydana verilip verilmemesi, Brackwede ilçe meclisinde uzun yıllar tartışılmış, CDU meclis üyelerinin konuyla ilgili verdikleri önergeler SPD, Yeşiller ve Sol Parti üyeleri tarafından kabul edilmiyordu. SPD, son oylamada fikir değiştirince sonunda onay çıktı.
Bielefld’de doğup büyüyen 28 yaşındaki Martin Augustyniak, Afganistan’da Alman Birliği’nde görev yapıyordu. 2 Nisan 2010’da Taliban güçlerinin yaraladığı asker arkadaşına yardım ettiği sırada bombalı saldırı gerçekleşmiş ve iki arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Askerler için Bielefeld’de yapılan anma töreninde konuşan Başbakan Angela Merkel, “Almanya sizin önünüzde saygıyla eğiliyor” demişti.

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