‘O aşıyı buldu siz sipariş ettiniz...’

KAI Weise, “O aşıyı buldu, siz ise sadece aşıyı sipariş ettiniz. O çalışanlarını 24 saat boyunca çalıştırdı. Siz ise insanlar çalışmasın diye para verdiniz. Krizin en başından bu yana bir hedefi vardı. Siz ise hâlâ hedefinizi bulamadınız. Şirketi BionTech’in değerini yüzde 250 artırdı. Siz ise rekor sayıda borçlandınız. Siz değil o hükümette yer alsa nasıl olurdu? Hükümette de BionTech’in şefi gibilerine ihtiyacımız var. Hızlı karar alan, hızlı uygulayan, orta dereceden memnun olmayan ve umut veren böylelerine ihtiyacımız var” yorumunda bulundu