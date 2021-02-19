MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘O aşıyı buldu siz sipariş ettiniz...’
GeriAvrupa ‘O aşıyı buldu siz sipariş ettiniz...’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN - Fotoğraflar: BILD
Haber Giriş: 19.02.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

‘O aşıyı buldu siz sipariş ettiniz...’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘O aşıyı buldu siz sipariş ettiniz...’
Abone Olgoogle-news

Bild gazetesi internet televizyonu olan Bild TV moderatörü Kai Weise, günlük yorumunda BionTech kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in hükümeti çok daha iyi yöneteceğini belirterek, “Hükümette onun gibilere ihtiyacımız var” dedi.

KAI Weise, “O aşıyı buldu, siz ise sadece aşıyı sipariş ettiniz. O çalışanlarını 24 saat boyunca çalıştırdı. Siz ise insanlar çalışmasın diye para verdiniz. Krizin en başından bu yana bir hedefi vardı. Siz ise hâlâ hedefinizi bulamadınız. Şirketi BionTech’in değerini yüzde 250 artırdı. Siz ise rekor sayıda borçlandınız. Siz değil o hükümette yer alsa nasıl olurdu? Hükümette de BionTech’in şefi gibilerine ihtiyacımız var. Hızlı karar alan, hızlı uygulayan, orta dereceden memnun olmayan ve umut veren böylelerine ihtiyacımız var” yorumunda bulundu

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi