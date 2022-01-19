O araştırmaya tarihçilerden tepki: ‘İftira saçmalığı’

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ARAŞTIRMAYA göre Anne Frank’ı Amsterdam Yahudi Cemaati üst düzey yöneticilerinden biri olan noter Arnold van den Bergh’in ihbar ettiği sonucu ortaya çıkmıştı. Araştırmaya en büyük tepki Amsterdam Üniversitesi soykırım araştırmacısı Prof. Johannes Houwink ten Cate’ten geldi. Prof. Houwink, delillerin çok yetersiz olduğunu belirterek, “Büyük suçlamaların büyük delillere ihtiyacı vardır. Burada bu yok” diyerek eleştirdi. Spiegel dergisine konuşan tarihçi Ben Wallet de anonim bir mektuba dayanarak böyle bir suçlamanın yapılamayacağını belirtirken, araştırma grubunun sunduğu delillerin kartondan ev gibi sallantılı olduğunu kaydetti. Wallet, İkinci Dünya savaşı bitiminde Yahudi ailelerin adres ve isimlerinin nasıl nazilerin eline geçtiği yönünde araştırmalar yapıldığını ve doğal olarak o zamanki Yahudi cemaati yöneticilerinin de araştırıldığını ifade etti.

Anne Frank’ın saklandığı sırada tuttuğu günlüğü ölümünden sonra yayımlandı ve dünyada en çok satan kitaplardan biri oldu.

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SORUMSUZLUKTUR

Savas sonrası noter Van den Bergh hakkında da araştırılma yapıldığı ancak delil bulunamadığı ifade edildi. Birçok tarihçi de noter Van der Bergh’in 1944 yılında Yahudilere yönelik baskının artması üzerine ailesiyle birlikte kayıplara karıştığını belirtirken, ihbar mektubunun kendisini de ele vermiş olacağını kaydederek, araştırma grubunun tezine karşı çıktı. Tarihçi Bart van der Boom ise araştırma sonucunu ‘iftira saçmalığı’ olarak nitelerken, “Yahudi cemaati üyesi yaklaşık 500 kişinin saklandıkları yerin ihbar edildiğiyle ilgili delil yok. Bu tür çok ciddi suçlamalar sorumsuzluktur” şeklinde konuştu.