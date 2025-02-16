O alçak şartlı serbest bırakıldı

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Hamit Coşkun, geçen perşembe günü Londra’daki Türk Konsolosluğu’nun önüne giderek Kur’an-ı Kerim yaktı. Bu sırada bir kişi elindeki bıçakla Hamit Coşkun’a saldırarak Kur’an-ı Kerim yakmasını engellemek istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemciye saldıran adamın elindeki kitabı alarak yakmaya çalışan kişiye tükürdüğü görüldü. Hamit Coşkun dün dini temelli olarak asayişi bozma suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Elinde bir bandajla duruşmaya katılan Coşkun, ifadesini tercüman vasıtasıyla verdi. Hakkındaki suçlamayı reddeden Coşkun, şartlı olarak salıverildi ve 28 Mayıs’ta tekrar hâkim karşısına çıkacak. Görüntülerde yer alan 59 yaşındaki Moussa Kadri ise yaralama ve silah bulundurma suçlarından yarın ifade verecek.