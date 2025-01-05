O açıklamaları tepki çekti

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BERLİN Polisi yılbaşı gecesi yaşanan olayların detayını açıklamadan Wegner’in böyle bir suçlamada bulunmasına göçmen kökenlilerin oluşturduğu çatı örgütlerinin yanı sıra Yeşiller de sert tepki gösterdi. Yeşiller İç Politika Sözcüsü Vasili Franco, “Ten rengi ve köken üzerinden güvenlik politikası tartışmaları sürdürmek çok tehlikelidir. Göçmen kökenli insanları töhmet altında bırakmak polisin de adalet makamlarının da işlerini kolaylaştırmaz” dedi. Saldırganların kökenlerinin polis tarafından kayıtlara geçirilmediğine işaret eden Franco, bu tür yaklaşımların ırkçılığa dönük ön yargıları artıracağına dikkati çekti. Berlin Eyalet Polis Sendikası Başkanı Stephan Weh de havai fişekli saldırıda bulunan faillerin çoğunun belirlenemediğini söyledi ve sosyal medyadaki haberlere ve paylaşımlara dayanarak açıklamalarda bulunmaktan kaçınılmasını önerdi.

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‘YASAK TARTIŞMALARI KOMİK’

Başkent Berlin’de yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişekli saldırılarda aralarında ağır olanların da bulunduğu 40’ın üzerinde kişinin yaralandığı belirlendi. 390’ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı, ancak hemen hemen hepsinin de kimlikleri belirlendikten sonra serbest bırakıldığı açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yeni yılla birlikte havai fişekli kutlama yasağı tartışmaları yeniden başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Havai fişek üretimine yönelik yeni düzenlemeler getirmeliyiz. Ama ben havai fişek yasağı tartışmalarını komik buluyorum” dedi.