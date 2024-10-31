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Nymphenburg Sarayı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu!

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#Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu#Nymphenburg Sarayı#AVRUPADAN HABERLER
Nymphenburg Sarayı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 12:17

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Münih Başkonsolosluğunca Münih’in tarihi ve görkemli saraylarından Nymphenburg Sarayı’ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

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RESEPSİYONA, Bavyera’da yer alan Alman ve Türk ekonomi, siyaset, basın, iş dünyası, sivil toplum ve diplomatik temsilciler de dahil olmak üzere 400’den fazla konuk katıldı. Resepsiyonun onur konuğu olarak Bavyera Eyaleti Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Bakanı Eric Beisswenger iştirak etti. Resepsiyonda, Türk, Alman ve Bavyera milli marşlarının okunmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı video mesajı Almanca altyazı olarak paylaşıldı. Cumhurbaşkanı’nın ilgiyle izlenen konuşmalarının ardından T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan tarafından selamlama konuşması yapıldı.

Nymphenburg Sarayı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu

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TÜRK MUTFAĞINDAN TATLAR SUNULDU
Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın hitabının ardından ulusal gün resepsiyonun onur konuğu olan Bavyera Eyaleti Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Bakanı Eric Beisswenger de konuşma yaptı. Ulusal gün resepsiyonunda davetlilere Türk mutfağından en leziz tatları içeren açık büfe ikramıyla devam etti. İkramın hazırlanmasında Münih’te yer alan Esskultur Derneği, Münih Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği, Avrupa Erzurumlular Derneği, Uşaklılar Derneği ve El Ele Avrupa Engellilere Yardım Konfederasyonu’nun ve hünerli aşçılarının katkıları büyüktü. Türk Hava Yolları’nın Türkiye’den Münih’e doğrudan uçuş seferlerine başlamasının 60. yıl dönümü münasebetiyle tanıtıcı bir fotoğraf sergisi de katılımcılarının beğenisine sunuldu.

Nymphenburg Sarayı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu

Nymphenburg Sarayı’nda Cumhuriyet Resepsiyonu

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#Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu#Nymphenburg Sarayı#AVRUPADAN HABERLER

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