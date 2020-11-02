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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Nürtingen’de yangın: İki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

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Nürtingen’de yangın: İki kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı
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Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti sınırları içinde kalan Nürtingen’de dün gece çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

DÜN gece saat 22.00 sıralarında Nürtingen kentinde bir binada yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, hemen olay yerine hareket etti. Yangının nedeni henüz bilinmezken, büyük panik yaşandı. Evlerde ve iş yerlerinde çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Hızla yükselen alevler ve dumanlar nedeniyle pencerelere çıkan bina sakinleri gelen ekiplerden yardım istedi. Adeta bir can pazarının yaşandığı yangında itfaiye çalışanları bir yandan yardım bekleyen insanları binadan çıkartırken, diğer yandan da yangını söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. İki kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, diğer bina sakinleri ise çevredeki otellere yerleştirildi. Kullanılmaz hale gelen binanın yıkılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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