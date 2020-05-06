Nürnbergli Türklerden 21 bin 404 Euro hastaneye bağış

SAĞLIK güvenliği nedeniyle, hastane ana girişinde gerçekleşen mini teslim töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Serdar Deniz, İsmail Akpınar, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nord Klinikum Hastanesi Baştabibi Prof. Dr. Achim Jockwig hazır bulundu. Törende, Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı Marcus König yaptığı açıklamada, yardım girişimini çok önemsediğini, Nürnberg’de yaşayan Türklerin sorunlarla bire bir ilgilendiğini belirtti. Hastanede zor şartlarla çalışan elemanlarla Türklerin dayanışma içinde olduğunun altını çizen König, 21 bin 404 Euro’nun kısa zamanda toplanmasını takdirle karşıladığını dillendirdi. Marcus König ayrıca Türkerin ramazan ayını kutladı.

KORUYUCU MASKE VE ÖZEL KIYAFETLER ALINACAK

Kampanya için teşekkürlerini sunan Jockwig de, “Türk insanının bu bağış kampanyasına katılması bizi özellikle duygulandırdı” dedi. Jodckwig, yapılan bağışla, hastane porsoneli ve hastalara koruyucu maskeler ve kıyafetler alınacağını söyledi. Türk insanınına, yardımları için teşekkürlerini sundu. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de başta, İsmail Akpınar’a ve ‘Türk İnisiyatif Grubu’na teşekkür etti. Türklerin bu yardımıyla, Alman dostlarıyla mücadele kapsamında, Türk- Alman ilişkilerini, daha da derinleştirdiğini ifade eden Serdar Deniz, “Bu yardım için tüm samimiyetimle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kampanyanın öncüsü İsmail Akpınar da yapılan yardım nedeniyle Türk toplumunun desteğini aldıklarını, DİTİB ve UID başta olmak üzere Türk iş insanları ve vatandaşlarımızın kampanyaya büyük destek verdiklerini söyledi.