Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König

NÜRNBERG’de üst üste üç seçimi kazanan ve 18 yıldır belediye başkanlığı yapan SPD’li Dr. Ulrich Maly, aday olmayacağını açıklamış ve SPD’nin yeni başkan adayı Thorsten Brehm olmuştu. Resmi olmayan sonuçlara göre, ipi göğüsleyen CSU’lu Başkan Marcus König, koronavirüs nedeniyle seçim çalışmalarının son 15 gününü karantina altında evinde yapmıştı. König, zaferini de evinde kutlarken, yayımladığı bir bildiriyle seçmenlerine teşekkür etti. Katılım oranının yüzde 51.20 olduğu seçimde 200 bin 777 oy kullanıldı. Bunların bin 675’i geçersiz sayıldı. Marcus König, 103 bin 926 oy alırken, Thorsten Brehm 95 bin 176 oyda kaldı. Böylece Marcus König 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 6 yıl Nürnberg Belediye Başkanı oldu.



