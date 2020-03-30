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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 30.03.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König

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Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König
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Bavyera’nın ikinci büyük şehri Nürnberg’de SPD’nin 18 yıllık iktidarı sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mektupla yapılan ikinci tur seçimlerinde 39 yaşındaki CSU’lu Marcus König oyların yüzde 52.20’sini alarak, kentin yeni Belediye Başkanı oldu. Rakibi SPD’li Throsten Brehm (35) ise oyların yüzde 47.80’ini alarak seçimi kaybetti.

Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König
NÜRNBERG’de üst üste üç seçimi kazanan ve 18 yıldır belediye başkanlığı yapan SPD’li Dr. Ulrich Maly, aday olmayacağını açıklamış ve SPD’nin yeni başkan adayı Thorsten Brehm olmuştu. Resmi olmayan sonuçlara göre, ipi göğüsleyen CSU’lu Başkan Marcus König, koronavirüs nedeniyle seçim çalışmalarının son 15 gününü karantina altında evinde yapmıştı. König, zaferini de evinde kutlarken, yayımladığı bir bildiriyle seçmenlerine teşekkür etti. Katılım oranının yüzde 51.20 olduğu seçimde 200 bin 777 oy kullanıldı. Bunların bin 675’i geçersiz sayıldı. Marcus König, 103 bin 926 oy alırken, Thorsten Brehm 95 bin 176 oyda kaldı. Böylece Marcus König 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 6 yıl Nürnberg Belediye Başkanı oldu.
Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König

Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König

Nürnberg’in yeni Belediye Başkanı CSU’lu Marcus König

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