Nürnberger Nachrichten’den Birol Koldaş’a övgü

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Birol Koldaş, 1960’lı yıllarda Manisa’da doğup büyüdü. Gençliğinde edebiyat ve felsefe eğitimi aldı. 1980 askeri darbesinden hemen sonra ailesinin yanına Almanya’ya taşındı. Almanya’ya ilk geldiğinde Almanca bilmiyordu, ancak zamanla dili öğrendi ve Bavyera eğitim sistemini en ince ayrıntısına kadar anlayarak bu alanda çalışmalara başladı. 1994 yılında ilk oğlu, 1998’de ikinci oğlu dünyaya geldi. 2002 yılında eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını tek başına büyüttü. O dönemi anlatırken, “O zamanlar yumurta bile kıramıyordum!” diyerek zorlandığı günleri esprili bir dille hatırlıyor. Ancak zamanla yemek yapmayı öğrendi ve bu, onun için bir tutkuya dönüştü. Bugün büyük oğlu eğitimini tamamlayarak iş hayatına atılmışken, küçük oğlu hâlâ üniversite eğitimine devam ediyor. Birol Koldaş, bu başarının anne ve babasının torunlarını sevgiyle büyütmesine ve kendi pedagojik eğitimine bağlı olduğunu düşünüyor.

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DİL VE KÜLTÜR ARABULUCUSU

Yaklaşık 40 yıldır Nürnberg’de yaşayan Birol Koldaş, 25 yılı aşkın süredir eğitim rehberi olarak görev yapıyor. Ona sadece bir eğitim danışmanı değil, aynı zamanda bir dil ve kültür arabulucusu da denebilir. Nürnberg Belediyesi tarafından başlatılan ve Almanya genelinde ödül alan NEST (Nürnberger Elternbüro für Schulerfolg und Teilhabe) projesinin önemli bir parçası oldu. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor ve başka şehirlerde de örnek alınan bir model haline gelmiş durumda. NEST kapsamında, ebeveyn rehberleri öğretmen toplantılarına katılıyor, okullardaki veli toplantılarında ailelere eşlik ediyor ve gerektiğinde danışmanlık hizmeti sağlıyor. Anne ve babalar, Nürnberg’deki Fürther Straße 80a adresinde bulunan NEST ofisinde destek alabiliyor. Birol Koldaş, eğitim rehberliği görevini tam zamanlı olarak yürütürken, boş zamanlarında da bu projeye gönüllü destek veriyor.

NÜRNBERG’İ KENDİ EVİ GİBİ GÖRÜYOR

Almanya’da eğitim ve okul sistemleri eyaletlerin yetki alanına giriyor ve bu durum, ülkedeki eğitim sisteminin 16 ayrı eyalet tarafından yönetildiği anlamına geliyor. Eğitimde federalizm, bazen bir fırsat gibi görülse de, eyaletlerarası farklar nedeniyle karmaşıklıklara da yol açabiliyor. Örneğin, bir ailenin Saksonya’dan Bavyera’ya taşınması, çocuklar için büyük bir adaptasyon süreci gerektirebiliyor. Birol Koldaş, Almanya’daki Gymnasium, Realschule ve Mittelschule üçlemesinin göründüğü kadar basit olmadığını, bu sistemin içinde pek çok dinamik olduğunu belirtiyor. Bugün Nürnberg’i kendi evi olarak gören Birol Koldaş, kendini “Yüzde 80 Frankonyalı” olarak tanımlıyor. Sadece yaz tatillerinde Ege sahiline gidebiliyor. Almanya’da bir göçmen olarak yaşamanın zorluklarını bilen Koldaş, bu deneyimin insanlarla kurduğu ilişkilerde ona bir güven avantajı sağladığını düşünüyor. Onun temel hedefi, göçmen toplulukların eğitime tam anlamıyla entegre olmasını sağlamak ve paralel toplumlar oluşmasını engellemek. Bu konuda çözüm önerilerini şu sözlerle özetliyor: “Çocuklara, ebeveynlere ve öğretmenlere değer vermek. Eğitim, diyalog ve katılım. Ve yaşam boyu öğrenmek.”