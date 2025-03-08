Nürnberg’e yıldız yağdı

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Gecede, Türk sinemasının değerli isimlerinden Nur Sürer ve Osman Okkan’a onur ödülleri takdim edildi. Ayrıca, açılış filmi olarak Nur Sürer’in başrolünde yer aldığı ‘Mukadderat’ gösterildi. Galaya, Federal Almanya Kültür Devlet Bakanı Claudia Roth, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, SPD Bavyera milletvekili Arif Taşdelen, Bavyera Tabipler Birliği Onural Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, TİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Alydın, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Prof. Dr. Julia Lehner, Türkiye’den Ercan Kesal ve Uluslararası Antalya Film Festivali Yönetmeni Deniz Yavuz ile Oscar ödüllü yönetmen Xavier Koller katıldı. Açılış gecesinin müzikleri ise Hildegard Pohl & Yogo Pausch ikilisi tarafından icra etti. Filmin yönetmeni Nadim Güç ve senaristi Erdi Işık da festivalin açılış konukları arasında yer aldılar.

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AÇILILIŞ ADİL KAYA’DAN

Festivalin açılış konuşmasını Adil Kaya yaptı. Ardından yarışacak uzun ve kısa filmler ile jüri üyeleri tanıtıldı. Uzun konuşmalar sonunda Nur Sürer ödülünü yönetmen Xavier Koller’in elinden aldı. Osman Okkan’ın ödülünü ise Belediye Başkanı Marcus König verdi. Osman Okkan için ödül konuşmasını Günter Wallraff yaparken, Nur Sürer’in ödül konuşması Ercan Kesal tarafından gerçekleştirildi. Açılış galasının ikinci bölümünde ‘Mukadderat’ filmi gösterildi. 10 gün sürecek festivalde her gün çeşitli etkinlikler ve filmler yer alacak.

Festival programında yarışmalar kapsamında 20 film 9 farklı ödül için yarışacak. Yönetmenler ve sinemacılarla gerçekleşecek söyleşiler ve konu ağırlıklı panellerle, güncel konulara derinlemesine tartışma fırsatlarını yakalayabileceğiz. Festivalde toplam 80’in üzerinde sanatçı ağırlanacak. Bunlar arasında 30’dan fazla sanatçı Türkiye’den gelerek festival etkinliklerine katılacak.

Bu yıl festivalde ilk kez tiyatroya da yer verildi. Nazal Kesal, 10 Mart tarihinde saat 20.00’de Festsaal Künstlerhaus’da ‘Yaralarım Aşktandır’ oyunu ile seyircinin karşısına çıkacak.

Nur Sürer’in başrolünde oynadığı filmde Sultan, kocasının ölümünden sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar verir. Ancak bu karar, ailesinde tartışmalara yol açar. Oğlu Nevzat, annesinin yeniden evlenme isteğini uygunsuz bulurken, kızı Reyhan bunun için henüz erken olduğunu düşünür. Sultan, çocuklarının itirazlarına rağmen kararlılıkla yoluna devam eder. Hem yeni bir koca arayışına girer hem de bağımsız bir hayat kurmak için cesur adımlar atar. Kendi işini kurarak bir han işletmeye başlar, pazar tezgâhı açar ve erkeklerle rekabet eder. Sultan’ın kararlılığı, yalnızca kendi hayatını dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda şehirdeki diğer kadınlara da ilham olur. Onun mücadelesi, kadınları bağımsız bir yaşam sürmeye teşvik eder ve onları örgütlenmeye yönlendirir.10 gün sürecek Türk-Alman Film festivali boyunca çeşitli filmler gösterilecek. Festival, müzik akşamları ile renklenirken, 17 Mart akşamı ödül alan filmler ile sanatçılar açıklanacak.