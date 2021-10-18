Nürnberg’e sanat evi!

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ANKARA Devlet Tiyatrosu (ADT) eski oyuncusu Yavuz İmsel, Nürnberg’de Kültür ve Sanat Evi (Kunstfabrik) kurduğunu açıkladı. Beraberinde Rejisör Burcu Fırat ile iş göçünün 60’ıncı yılında, bir oyunla birlikte başlangıç yapacaklarını söyleyen İmsel, yaşanmış olaylardan yola çıkarak, çeşitli oyunlar sahneleyeceğini belirtti. Yavuz İmsel, Sanat Evi’nin kapılarının, sanata gönül veren herkese açık olduğunu dile getirerek, “Gelin Hep Birlikte Sanatı Yaşatalım” dedi.

BAŞKONSOLOSU ZİYARET ETTİLER

Yavuz İmsel beraberinde, Rejisör Burcu Fırat, sanatçılar Aylin Yalçınkaya ve Figen Kalkandere ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’i ziyaret ederek, Sanat Evi hakkında bilgi verdiler. Başkonsolos Serdar Deniz ise yeni kurulan kültür derneğine başarı diledi. Nürnberg Sanat Evi Türk sineması RİO’da faaliyet gösterecek.

SANATÇI YETİŞTİRECEK

Nürnberg Sanat Evi’nde sadece tiyatro yapılmayacağını açıklayan Yavuz İmsel, drama, kamera önü ve arkası ile tiyatro kurslarının da verileceğini açıkladı.