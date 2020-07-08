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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 08.07.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Nürnberg’deki yangın korkuttu

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Nürnberg’deki yangın korkuttu
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Nürnberg’in güney bölgesinde Türklerin yoğun yaşadığı Wölckner sokağında dün akşam bir binanın iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

ŞİDDETLİ bir patlama sonucu meydana gelen yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Nürnberg itfaiyesinden Harald Danker, “Bir kadını merdiven boşluğundan kurtarmak zorunda kaldık” dedi. Kurtarıcılar tüm binayı aradı birkaç daire hasar gördü. Kurtarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MOLOZLOR PATLAMANIN ŞİDDETİNİ GÖSTERİYOR
Konut ve ticari olarak kullanılan binanın vitrin kalıntılarının önünde duran moloz, kırıklar patlamanın şiddetini gösterdi. Techniche Hilfswerk’in (THW)’den bir uzman, olayın ciddiyetini belirterek, elektrik ve gazın önlem alarak kapatıldığını söyledi. Profesyonel ekipten 45 kişi geceye kadar çalışacak. Patlamanın nedeni ise henüz belli olmadı.

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