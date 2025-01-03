Nürnberg’de Türk Başkonsolosluğu’na çirkin saldırı

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SALDIRI, saat 00.40 sularında Nürnberg’deki Regensburger Straße üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda meydana geldi. Farklı renklerdeki boyalar binanın dış cephesine zarar verdi ve yaklaşık 1000 Euro’luk maddi hasar oluştu. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için yoğun bir soruşturma başlattı. Şu ana kadar faillerin kimliği belirlenemezken, polis olayla ilgili bilgisi olan kişilerin polise ihbarda bulunmasını istedi. Polis, olayla ilgili ipuçlarına sahip olan vatandaşların 0911/2112-3333 numaralı telefonu arayarak bilgi paylaşması talebinde bulundu.