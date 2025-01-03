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Nürnberg’de Türk Başkonsolosluğu’na çirkin saldırı

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#ALMANYA#Nurnberg#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg’de Türk Başkonsolosluğu’na çirkin saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 12:56

Yeni yıl kutlamalarının yaşandığı gece, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu’na yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşti. Kimliği belirsiz üç kişi, 1 Ocak’ta Başkonsolosluk binasının dış cephesine birden fazla boya torbası attı.

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SALDIRI, saat 00.40 sularında Nürnberg’deki Regensburger Straße üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda meydana geldi. Farklı renklerdeki boyalar binanın dış cephesine zarar verdi ve yaklaşık 1000 Euro’luk maddi hasar oluştu. Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırıyı gerçekleştiren şahısları tespit etmek için yoğun bir soruşturma başlattı. Şu ana kadar faillerin kimliği belirlenemezken, polis olayla ilgili bilgisi olan kişilerin polise ihbarda bulunmasını istedi. Polis, olayla ilgili ipuçlarına sahip olan vatandaşların 0911/2112-3333 numaralı telefonu arayarak bilgi paylaşması talebinde bulundu.

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#ALMANYA#Nurnberg#AVRUPADAN HABERLER

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