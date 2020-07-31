Nürnberg’de toplu kabir ziyareti

Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edilen kabir ziyaretinde başta Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke olmak üzere, Türk sivil kuruluş başkanları ile çok sayıda vatandaşımız hazır bulundu. İsmail Satır, Hasan Aslan ve Abdulhekim Sunca Kuran-ı kerim okudu ve dua edildi. 2014 yılından bu yana yapılan toplu kabir ziyaretinde vatandaşlarımız yakınlarının kabirlerini suladı. Tören sonrası iş insanı Ahmet Can katılımcılara, lahmacun, ayran, su, lokum ve tulumba tatlısı ikram etti.