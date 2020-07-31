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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 31.07.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Nürnberg’de toplu kabir ziyareti

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Nürnberg’de toplu kabir ziyareti
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Kurban bayramı nedeniyle, Nürnberg’de geleneksel toplu mezar ziyareti yapıldı. Güney Mezarlığı’nda bulunan Müslüman Kabristanı dolup taştı

Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edilen kabir ziyaretinde başta Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke olmak üzere, Türk sivil kuruluş başkanları ile çok sayıda vatandaşımız hazır bulundu. İsmail Satır, Hasan Aslan ve Abdulhekim Sunca Kuran-ı kerim okudu ve dua edildi. 2014 yılından bu yana yapılan toplu kabir ziyaretinde vatandaşlarımız yakınlarının kabirlerini suladı. Tören sonrası iş insanı Ahmet Can katılımcılara, lahmacun, ayran, su, lokum ve tulumba tatlısı ikram etti.

Nürnberg’de toplu kabir ziyareti

Nürnberg’de toplu kabir ziyareti

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