Nürnberg’de ‘Sounds of Türkiye’ ile Türk kültürüne yolculuk!

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NÜRNBERG, 4-5 Temmuz 2025 tarihlerinde ‘Sounds of Türkiye’ konserine ev sahipliği yapacak. Açık hava sahnesi Serenadenhof’ta gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, geleneksel ve modern Türk müziğinin en seçkin eserleri sanatseverlerle buluşacak. Nürnberg Senfoni Orkestrası eşliğinde, uluslararası üne sahip soprano Selva Erdener ve ustaca zurna çalan Eray İnal sahnede yer alacak. Ayrıca Philharmonischer Chor Nürnberg, Konzertchor LGV Nürnberg ve Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu (NTHOT) da müzik ve dans performanslarıyla geceye renk katacak. Konserin şefliğini ise ünlü sanatçı Turgay Hilmi üstlenecek. Şef Turgay Hilmi, 1980’li yıllarda Nürnberg Senfoni Orkestrası’nın korno grubunda görev yapmıştı. Bugün ise aynı orkestrayı yönetmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor.

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TOPLULUĞUN BÜYÜK GURURU

Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu (NTHOT), 1977 yılında merhum Ekrem Aydoğan tarafından kuruldu. Bugün topluluk, Burak Kumru’nun liderliğinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Kumru, halk oyunlarına olan tutkusunu ekibin koreografı olarak sürdürürken, eğitmenlik görevini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Kültürel mirası nesilden nesile aktarmayı ilke edinen NTHOT, tarafsızlık ilkesine büyük önem veriyor. Son olarak, Nürnberg Senfoni Orkestrası ile aynı projede yer almak, topluluk için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamına geliyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ZENGİN MİRASINI SAHNEYE TAŞIYOR

Konser programında, Telli Turna, Anatolian Rhapsodie, Köçekçe, Aman Avcı, Kıbrısım, Teo, Al Yemeni, Harman Dalı ve Dolama Dolamayı gibi eserler yer alıyor. Geleneksel halk danslarından modern müzikal uyarlamalara kadar geniş bir repertuvarın sunulacağı gecede, zurna, darbuka ve bağlama gibi otantik enstrümanlar izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

ESERLERİN BESTECİLERİ

Programda yer alan eserlerin arkasındaki yaratıcı isimler de en az performans kadar etkileyici. Bu kapsamda; Turgay Erdener, Eray İnal, Nevit Kodallı, Ulvi Cemal Erkin ve Kamran Aziz (Kıbrıslı Türk halk türküleri bestecisi) gibi besteciler, Türk müziğinin zengin geçmişini ve çağdaş yorumlarını sahneye taşıyor.

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TÜRKİYE’NİN LEZZETLERİ DE BU GECEDE YER ALACAK

Müzik ve dansın yanı sıra, Nürnberg Dokur Catering’in özenle hazırladığı Türk mutfağının eşsiz tatları da etkinlikte ziyaretçileri bekliyor. Serenadenhof atmosferinde sunulacak bu özel lezzetler, misafirlere tam anlamıyla bir Türkiye deneyimi yaşatacak. Nürnberg Senfoni Orkestrası Genel Müdürü Lucius Hemmer, “Türk kültürü, binlerce yıllık köklü tarihi ve rengarenk gelenekleriyle şekillenmiştir. Bu muhteşem çeşitliliği müzik ve dans eşliğinde Senfoni Orkestrası ile birlikte sahneye taşımak bizim için büyük bir mutluluktur” dedi.

‘SOUNDS OF TÜRKİYE’ İLE MÜZİK VE KÜLTÜR BİR ARADA

Türk müziği ve danslarının zengin mirasını Nürnberg’e taşıyacak olan “Sounds of Türkiye”, sanatseverlere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor. Bu kültürel şöleni kaçırmamak için yerinizi şimdiden ayırtın! 4-5 Temmuz 2025’te Serenadenhof, Nürnberg saat 20.00’deki etkinliğin biletlerini Serenadenhof Nürnberg Tickets adresinden online olarak temin edebilirsiniz.