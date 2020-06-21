Nürnberg’de silahlı soygun…

AKŞAM saatlerinde, 40 yaşlarında 1.90 boylarında, üzerinde ince hırka, beyaz çizgili kısa siyah pantolon, Adidas şapka, koyu çorap, beyaz spor ayakkabı giyen, Almancayı Doğu Avrupa (muhtemelen Rusça) aksanı ile konuşan bir şahıs, kasaya gidip içki istedi. Ardından kasiyeri silahla tehdit ederek, kasadaki paraları istedi. Kasiyer ona bilinmeyen bir miktar para verdi. Şahıs daha sonra bisikleti ile kaçtı. Nürnberg polisi, karadan ve havadan kaçan faili aradı. Henüz bir netice alınamadı. Soyguncu her yerde aranıyor.