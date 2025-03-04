Nürnberg’de Serbest Zaman Fuarı 12 Mart’ta baharı müjdeleyecek

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Baharın gelmesiyle birlikte Nürnberg Sergi Merkezi, 7 salonda turizm, karavancılık, bahçecilik, açık hava ve spor aktiviteleri gibi birçok alanda ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunacak. Fuardaki en büyük alan, Karavan ve Motorhome Salonu olacak (Salon 7 ve 7A). Burada, 50’den fazla markaya ait karavan ve motokaravanlar geniş bir yelpazede sergilenecek. 6. Salon, bölgesel ve egzotik tatil destinasyonlarına dair ipuçlarıyla ziyaretçilere ilham verecek. 9. Salon ise bahçe ve ev temalarına odaklanarak, bahçecilikle ilgilenenler için geniş bir seçki sunacak. Yaklaşık 450 katılımcı, 6 salonda aktif eğlence ve yaklaşan açık hava sezonuna yönelik çeşitli teklifler sunacak. Fuara giriş 10.00 - 18.00 saatleri arasında yapılabilecek olup, son giriş saati 17.00 olarak belirlendi.

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EN BÜYÜK TEKLİF ALANI KARAVAN SALONU

Eğlence Fuarı’nda, Nürnberg Ticaret Fuarı’nın ziyaretçileri, aktif eğlence, evdeki bahçe, bir sonraki gezi ve yeni açık hava sezonu için teklifler bulacak. Fuarın açık alanındaki yiyecek kamyonlarında sokak yemekleri var. Eğlence fuarındaki en büyük teklif alanı Salon 12’deki karavan salonu. Burada kapsamlı bir pazar görünümü ve kompakt kampçılardan lüks karavanlara kadar geniş bir araç yelpazesi bulunacak. Bahçe ve ev konularını Salon 10’da bulabilirsiniz. Bölgesel peyzaj şirketleri burada bahçe ve peyzaj tasarımındaki trendleri gösteriyor ve yeni bahçecilik sezonu için ilham veriyor. Çiçekli bahar trendlerinin yanı sıra evi genişletme ve yenileme teklifleri de var. Salon 9’da aktif boş zaman ve açık hava trendleri ile ilgili konulara odaklanılıyor. Bölgedeki bisiklet satıcıları güncel modelleri tanıtıyor, şehir gezi teknelerinden trekking bisikletlerine, yarış bisikletlerinden e-bisikletlere kadar iki tekerlekli araçlar hakkında tavsiye ve bilgi sağlıyor.