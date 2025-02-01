Nürnberg’de Ramazan hazırlıkları başladı

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NÜRNBERG’deki Türk sivil toplum kuruluşları ve dernekleri tarafından ortak bir iftar etkinliği düzenlenmesi için oluşturulan komite üyeleriyle başkonsolosluk binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ramazan ayının manevi atmosferinin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Birlikte iftar yapmanın, topluluk bağlarını güçlendireceği ve Türk diasporasının bir araya gelmesini sağlayacağı ifade edildi. Katılımcılar, etkinliğin hem kültürel bir paylaşım fırsatı oluşturacağı hem de farklı topluluklarla ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağı konusunda görüş birliğine vardı.



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İftar etkinliğinin organizasyonu için gerekli detayların ele alındığı toplantıda, etkinliğin tarih, yer ve programı üzerinde duruldu. Ayrıca, katılımcıların etkinliğe nasıl katkıda bulunabilecekleri, sponsorlar ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ön plana çıkarılmasının yanı sıra, etkinlik sırasında yapılacak sosyal projeler ve bağış kampanyaları gibi konular da gündeme geldi.

MANEVİ DEĞERLERİ YAŞATIYOR

Bu tür etkinliklerin, hem Ramazan’ın manevi değerlerini yaşatmak hem de Nürnberg’deki Türk topluluğunun birlik ve beraberliğini pekiştirmek açısından büyük bir fırsat sunduğu belirtildi. Başkonsolos Cebeci ve Ateşe Saydan, bu ortak iftar etkinliğinin her kesimden insanı bir araya getirmesi ve kültürel etkileşimi artırması yönünde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bu toplantı Ramazan ayının ruhunu yansıtacak ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getirecek bir etkinliğin temellerinin atılmasına vesile oldu. Katılımcılar, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi ve Ramazan süresince dayanışma ruhunun güçlenmesi için çaba göstereceklerini ifade ettiler.