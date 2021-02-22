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Avrupa
Taner TÜZÜN, NÜRNBERG / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.02.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Nürnberg’de rakamlar yükseldi, sokağa çıkmak kısıtlandı

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Nürnberg’de rakamlar yükseldi, sokağa çıkmak kısıtlandı
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Almanya’da salgın hastalıkları takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), bugün için Nürnberg’de 7 günlük salgın yayılma değerini 101.5 olarak bildirdi. Bu nedenle bir hafta önce kaldırılan sokağa çıkma yasağı da yeniden yürürlüğe girmiş oldu.

YARINDAN itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00-05.00 arası uygulanacak. Bu nedenle, öğrenciler ve öğretmenler de uzaktan eğitime dönmek zorunda kalacak. RKI verilerine göre, son yedi günde 100 bin nüfus başına 526 yeni enfeksiyon tespit edildi. Kentte şimdiye kadar 741 kişi virüsten öldü. Nürnberg’de sokağa çıkma kısıtlaması 15 Şubat tarihinde kaldırılmıştı. Yarından itibaren tıbbi veya veterinerle ilgili acil durumlar, tıbbi tedavi, işe gidip gelme, gözetim ve erişim haklarının kullanılması, desteğe ihtiyacı olan kişilere acil bakım, refakat gibi durumlar haricinde sokağa çıkmak yasaklandı.
Bavyera Başbakanı Markus Söder, CSU Yönetim Kurulu toplantısından önce düzenlediği basın toplantısında, parkende ticaret için bölgede veya şehirdeki hastalık yayılma değeri bir hafta boyunca 35’in altında ise mağazaların yeniden açılabileceğini vurguladı. 1 Mart’tan itibaren çiçekçilerin ve pazarların yeniden açılmasını isteyen Söder, konuyla ilgili önergeyi kabineye sundu.

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